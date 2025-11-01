Мир
Раскрыта цель Трампа в Венесуэле

Axios: Трамп намерен свергнуть лидера Венесуэлы Мадуро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп может планировать свержение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

«Некоторые эксперты по внешней политике предполагают, что президент может намереваться в конечном итоге свергнуть лидера Николаса Мадуро, за голову которого назначена награда в 50 миллионов долларов за его предполагаемую причастность к наркоторговле», — пишет издание.

Ранее газета The Washington Post подсчитала, что группировка, которую США направили к берегам Венесуэлы, может насчитывать до 16 тысяч военных.

Ранее стало известно, что Белый дом принял решение о нанесении ударов по военным объектам на территории Венесуэлы.

