Раскрыта цель Трампа в Венесуэле

Axios: Трамп намерен свергнуть лидера Венесуэлы Мадуро

Президент США Дональд Трамп может планировать свержение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

«Некоторые эксперты по внешней политике предполагают, что президент может намереваться в конечном итоге свергнуть лидера Николаса Мадуро, за голову которого назначена награда в 50 миллионов долларов за его предполагаемую причастность к наркоторговле», — пишет издание.

Ранее газета The Washington Post подсчитала, что группировка, которую США направили к берегам Венесуэлы, может насчитывать до 16 тысяч военных.

Ранее стало известно, что Белый дом принял решение о нанесении ударов по военным объектам на территории Венесуэлы.