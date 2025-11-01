Раскрыты подробности содержания в СИЗО фигуранта дерзкого ограбления в «Москва-Сити»

ГУФСИН: Камера фигуранта ограбления в «Москва-Сити» Ибрагимова отвечает нормам

Камера в СИЗО № 7 (СИЗО-7) фигуранта дерзкого ограбления в «Москва-Сити» Хамида Ибрагимова отвечает нормам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по городу.

По данным ведомства, условия содержания фигуранта под стражей соответствуют требованиям российского законодательства. Сейчас Ибрагимов содержится в камере, отвечающей санитарным нормам по площади, освещению, отоплению, водоснабжению и другим параметрам. Также количество человек в ней не превышает предусмотренного лимита. Кроме того, Ибрагимов не обращался к медицинским работникам с жалобами на ухудшение здоровья.

В ведомстве отметили, что члены ОНК Москвы регулярно посещают учреждение. Также его регулярно проверяют сотрудники прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Ибрагимов пожаловался на невыносимые условия в московском СИЗО. Он рассказал, что вынужден спать на полу, так как на 10 коек в камере приходится вдвое больше людей. Кроме того, по его словам, из-за переполненности камеры и антисанитарии невозможно есть и ходить в туалет. Он рассказал, что из-за этого похудел на девять килограммов и застудил почки, а в больницу его не отправляют.