Россия стала крупнейшим экспортером одного продукта питания

«Агроэкспорт»: Россия вышла в лидеры по экспорту подсолнечного масла

По итогам минувшего сельскохозяйственного сезона Россия оказалась лидером среди государств — экспортеров подсолнечного масла. Об этом заявил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Его процитировало ТАСС.

Оказалось, что РФ отправила на внешний рынок почти 5,2 миллиона тонн этого продукта питания. На втором месте расположилась Украина с результатом в 4,7 миллиона тонн, а на третьем — Аргентина, добившаяся показателя в 1,3 миллиона тонн.

В начале сентября сообщалось, что по итогам завершившегося 31 августа сельскохозяйственного года выпуск растительных масел в России обрушился на семь процентов, до 9,47 миллиона тонн. Главной причиной такого пике стала проблема с подсолнечным маслом, производство которого снизилось на 11 процентов, до 6,94 миллиона тонн.

За семь месяцев 2025 года экспорт российского подсолнечного масла в Турцию вырос на 63 процента и превысил 560 тысяч тонн.