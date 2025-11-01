Россия ввела санкции против украинских министров

Россия ввела санкции против премьера и главы Минфина Украины

Правительство России ввело санкции против ряда украинских политиков. Соответствующее постановление было опубликовано в субботу на портале правовой информации.

Специальные экономические меры установлены в отношении премьер-министра Украины Юлии Свириденко, министра финансов Сергея Марченко, министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева. Также рестрикции введены против советника министра обороны Украины Александра Кубракова.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев введет новые санкции против России. Он уточнил, что рестрикции коснутся «целей в российском военном производстве», а также затронут российские СМИ.