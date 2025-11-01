Россия
22:44, 1 ноября 2025

Россия ввела санкции против украинских министров

Россия ввела санкции против премьера и главы Минфина Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Правительство России ввело санкции против ряда украинских политиков. Соответствующее постановление было опубликовано в субботу на портале правовой информации.

Специальные экономические меры установлены в отношении премьер-министра Украины Юлии Свириденко, министра финансов Сергея Марченко, министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева. Также рестрикции введены против советника министра обороны Украины Александра Кубракова.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев введет новые санкции против России. Он уточнил, что рестрикции коснутся «целей в российском военном производстве», а также затронут российские СМИ.

