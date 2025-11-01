Интернет и СМИ
21:34, 1 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме украинских мошенников

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Украинские телефонные мошенники стали применять новую схему вербовки россиян. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

По его словам, мошенники активно разрабатывают новые схемы вербовки, делая ставку на пожилых людей и молодежь. Сами технологии вербовки многократно отработаны и корректируются на ходу в зависимости от внушаемости человека, добавил он.

В последнее время злоумышленники апробировали еще одну новую схему. Сначала жертве поступает звонок из «военкомата» якобы для уточнения данных, после чего она получает звонок якобы из Росфинмониторинга. Там ей сообщают, что из военкомата звонили мошенники, которые оформили на человека доверенность. Затем звонят «следователь» ФСБ и «финразведка», утверждающие, что операции с доверенностью остановлены и необходимо помочь поймать аферистов. После этого происходит сведение жертв различных схем: один человек приносит деньги для осуществления «спецоперации», а второй — забирает и отвозит их на указанный адрес.

После получения денежных средств злоумышленники исчезают, а курьера привлекают к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве, несмотря на заверения, что у него не было никакого преступного умысла, заключил юрист.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что мошенники из-за рубежа обманывают российских школьников, выманивая у них геолокации через сервисы знакомств. Сообщается, что аферисты пишут школьникам на сайтах знакомств и просят их отправить свою геолокацию, объясняя это интересом к тому, где живет собеседник, и желанием встретиться.

