Россиянам назвали главную цель пошлин на импортный алкоголь

Аналитик Черниговский: Пошлины на импортный алкоголь защищают производителей РФ

Импортные пошлины на алкоголь из недружественных стран повышают популярность российской спиртной продукции и защищают отечественных производителей. Об этом заявил глава Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Подобную меру аналитик назвал логичной и протекционистской. Импортные пошлины носят выборочный характер и, например, не затрагивают алкогольную продукцию из стран ближнего зарубежья вроде Грузии. «Это совершенно логичная во всех отношениях правовая политика защиты российского производства от иностранной конкуренции, причем конкуренции продукции из не самых дружественных стран», — резюмировал Черниговский.

Все это призвано повысить уровень востребованности отечественной спиртной продукции на внутреннем рынке, добавил эксперт. Импортные пошлины, считает он, должны улучшить положение дел российских производителей, которые ранее страдали от не самого высокого спроса на свои крепкие напитки.

В настоящее время в России действуют повышенные импортные пошлины на вино из западных стран. Авторы инициативы рассчитывали, что подобного рода меры подтолкнут спрос на этот спиртной напиток на внутреннем рынке. Однако мера пока дает обратный результат. Неоднократное увеличение таможенных сборов, поясняют эксперты, привело к заметному повышению стоимости как иностранных, так и российских вин.

По итогам сентября, по данным Росалкогольтабакконтроля, продажи тихих вин в стране сократились на 2,2 процента в годовом выражении, а спрос на игристые просел на 4,3 процента. Аналитики ожидают дальнейшего роста цен на вино в России, что вряд ли приведет к ощутимому усилению интереса граждан к нему.