Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:19, 1 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали главную цель пошлин на импортный алкоголь

Аналитик Черниговский: Пошлины на импортный алкоголь защищают производителей РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: CandyRetriever / Shutterstock / Fotodom

Импортные пошлины на алкоголь из недружественных стран повышают популярность российской спиртной продукции и защищают отечественных производителей. Об этом заявил глава Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Подобную меру аналитик назвал логичной и протекционистской. Импортные пошлины носят выборочный характер и, например, не затрагивают алкогольную продукцию из стран ближнего зарубежья вроде Грузии. «Это совершенно логичная во всех отношениях правовая политика защиты российского производства от иностранной конкуренции, причем конкуренции продукции из не самых дружественных стран», — резюмировал Черниговский.

Все это призвано повысить уровень востребованности отечественной спиртной продукции на внутреннем рынке, добавил эксперт. Импортные пошлины, считает он, должны улучшить положение дел российских производителей, которые ранее страдали от не самого высокого спроса на свои крепкие напитки.

Материалы по теме:
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024

В настоящее время в России действуют повышенные импортные пошлины на вино из западных стран. Авторы инициативы рассчитывали, что подобного рода меры подтолкнут спрос на этот спиртной напиток на внутреннем рынке. Однако мера пока дает обратный результат. Неоднократное увеличение таможенных сборов, поясняют эксперты, привело к заметному повышению стоимости как иностранных, так и российских вин.

По итогам сентября, по данным Росалкогольтабакконтроля, продажи тихих вин в стране сократились на 2,2 процента в годовом выражении, а спрос на игристые просел на 4,3 процента. Аналитики ожидают дальнейшего роста цен на вино в России, что вряд ли приведет к ощутимому усилению интереса граждан к нему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Военный кошмар для России и Китая». В США разрабатывают новейший сверхзвуковой самолет. На что он способен?

    В российском регионе бывший глава района получил срок за взятку квартирами

    Махачев оценил перспективы чемпиона ОИ по борьбе Сидакова в ММА

    На Западе оценили Су-30 с Х-31 ВВС Венесуэлы

    Россиян начнут штрафовать за плохую подготовку к отопительному сезону

    Пассажирка российского самолета начала курить и пригрозила потушить сигарету о стюардессу

    Активы россиян начали размораживать без разрешения США

    В Дагестане спасли белоголового сипа

    В России утвердили новые правила расчета утильсбора

    Убытки КамАЗа взлетели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости