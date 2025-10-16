В России заметно упал спрос на вино

РАТК: Спрос на тихие и игристые вина в РФ сократился на 2,2 и 4,3 % в сентябре

По итогам первого месяца осени 2025 года падение спроса на основные виды вина в российской рознице ускорилось. О снижении интереса граждан к этим спиртным напиткам сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

В сентябре спрос на тихие вина на внутреннем рынке сократился на 2,2 процента в годовом выражении, а на игристые — на 4,3 процента. За отчетный период в стране реализовали в общей сложности 4,41 миллиона дал тихих и 1,36 миллиона дал игристых напитков, уточнили в ведомстве.

За месяц негативная тенденция усугубилась, отмечают эксперты. Для сравнения, в августе снижение продаж этих видов вина в рознице составило 0,4 и 1,2 процента соответственно. В целом за первые три квартала 2025 года реализация тихих и игристых спиртных напитков в стране просела на 1,4 и 2,9 процента — до 41,71 миллиона и 14,46 миллиона дал, резюмировали в РАТК.

Участники рынка связывают затяжное падение спроса на внутреннем рынке с рядом факторов. К числу основных причин аналитики отнесли общее удорожание вина в России, регулярное повышение акцизов и минимальных розничных цен. Кроме того, на динамику оказывают влияние ограничения на реализацию алкоголя в ряде регионов страны.

Дополнительным факторов удорожания служат повышенные импортные пошлины на вино из недружественных государств. За последние несколько лет этот сбор повышали дважды — с 12,5 до 20 процентов в августе 2023-го и до 25 процентов в последний летний месяц 2024-го. В результате, по данным Росстата, средняя стоимость тихого вина, произведенного внутри страны, к концу сентября достигла 677,9 рубля за литр (плюс 12 процентов), а игристого — 564,8 рубля (плюс 11,3 процента). Позволить себе регулярно покупать вино по таким ценам может позволить себе далеко не каждый россиянин, констатировал ранее вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев.