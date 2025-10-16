Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:38, 16 октября 2025Экономика

В России заметно упал спрос на вино

РАТК: Спрос на тихие и игристые вина в РФ сократился на 2,2 и 4,3 % в сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

По итогам первого месяца осени 2025 года падение спроса на основные виды вина в российской рознице ускорилось. О снижении интереса граждан к этим спиртным напиткам сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

В сентябре спрос на тихие вина на внутреннем рынке сократился на 2,2 процента в годовом выражении, а на игристые — на 4,3 процента. За отчетный период в стране реализовали в общей сложности 4,41 миллиона дал тихих и 1,36 миллиона дал игристых напитков, уточнили в ведомстве.

За месяц негативная тенденция усугубилась, отмечают эксперты. Для сравнения, в августе снижение продаж этих видов вина в рознице составило 0,4 и 1,2 процента соответственно. В целом за первые три квартала 2025 года реализация тихих и игристых спиртных напитков в стране просела на 1,4 и 2,9 процента — до 41,71 миллиона и 14,46 миллиона дал, резюмировали в РАТК.

Материалы по теме:
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024

Участники рынка связывают затяжное падение спроса на внутреннем рынке с рядом факторов. К числу основных причин аналитики отнесли общее удорожание вина в России, регулярное повышение акцизов и минимальных розничных цен. Кроме того, на динамику оказывают влияние ограничения на реализацию алкоголя в ряде регионов страны.

Дополнительным факторов удорожания служат повышенные импортные пошлины на вино из недружественных государств. За последние несколько лет этот сбор повышали дважды — с 12,5 до 20 процентов в августе 2023-го и до 25 процентов в последний летний месяц 2024-го. В результате, по данным Росстата, средняя стоимость тихого вина, произведенного внутри страны, к концу сентября достигла 677,9 рубля за литр (плюс 12 процентов), а игристого — 564,8 рубля (плюс 11,3 процента). Позволить себе регулярно покупать вино по таким ценам может позволить себе далеко не каждый россиянин, констатировал ранее вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости