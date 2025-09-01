Один вид алкоголя стал неподъемным для рядового потребителя

РБК: В России почти на четыре процента упали продажи игристого вина

С января по июль 2025 года в России продали больше 11,74 миллиона декалитров игристого вина, или на четыре процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило РБК.

Комментируя наблюдаемую динамику, вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев констатировал, что сокращение потребления вина — общемировой тренд, с которым столкнулась и Россия. Дело в том, что вино выросло в цене по всему миру. К этому привело несколько причин. Сказались как общеэкономическая и геополитическая нестабильность, так и пошлины, к которым прибегли власти США. В итоге вино становится «неподъемным» для массового потребителя. При этом в РФ ситуация усугубляется из-за введения пошлин на вина из недружественных стран. Это оборачивается ростом цен и падением спроса. По данным Luding Group, средняя цена бутылки игристого в I полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросла на 23 процента. Крепкий алкоголь подорожал на 13 процентов, а тихие вина — на 16 процентов.

Особенно дорого обходится импортное игристое вино. Так, французское стоит 1354 рубля, итальянское — 1019 рублей, испанское — 891 рубль, португальское — 643 рубля. Игристое из России стоит в два-три раза дешевле аналогов из списка недружественных государств.

По информации Евростата, в июне поставки польского вина в Россию увеличились до рекордных 8,3 миллиона евро. Если сравнивать с майскими показателями, то экспорт увеличился в 1,4 раза.