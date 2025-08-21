Поставки в Россию вина из страны НАТО оказались рекордными

Евростат: Польша поставила в Россию вина на рекордные 8,3 миллиона евро

В июне поставки польского вина на российский рынок выросли до рекордных 8,3 миллиона евро. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Евростат.

По сравнению с майскими показателями экспорт увеличился в 1,4 раза. Таким образом Польша вышла на второе место среди стран ЕС по поставкам вина в Россию, обойдя Латвию. Первое место смогла удержать Италия. Ее импорт сократился на 4,6 процента, до 14,1 миллиона евро. Латвия заняла третье место с показателем в 6,1 миллиона евро.

Также оказалось, что до 3,35 миллионов евро вырос импорт португальского вина, и до 1,5 миллиона — немецкого.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в России за семь месяцев 2025 года упали продажи некоторых спиртных напитков. Для водки снижение оценивается в 4,2 процента, а для коньяка — в 9,8. Реализация виноградных вин опустилась на полтора процента, а игристых — на три.

Также выяснилось, что в России выпуск водки упал на 9,1 процента, а коньяка — на 19,3 процента.