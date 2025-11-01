Россия
01:39, 1 ноября 2025Россия

Россиянам назвали средний размер пенсии в 2027 году

Доцент Балынин: Средняя пенсия по старости в 2027 году превысит 29 тыс. рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» назвал средний размер пенсии по старости в 2027 году. По его словам, она превысит 29 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что с учетом индексаций в следующем году за 2026-2027 годы пенсии вырастут на 15,7 процента. Сейчас средний размер страховой пенсии в России составляет 25 128,68 рубля, таким образом, прибавив за два года около четырех тысяч рублей, пенсия превысит отметку в 29 тысяч.

Балынин напомнил, что индексации будут производиться без заявлений, у Соцфонда есть все данные для автоматического увеличения размера пенсионных выплат. Если же кто-то позвонит и попросит предоставить те или иные сведения, подписать какие-либо документы, это мошенник, предупредил экономист.

Ранее Балынин рассказал, что перед Новым годом россияне могут получить сразу две пенсионные выплаты. Так, в начале декабря граждане получат страховую пенсию за декабрь, а в конце того же месяца — за январь.

