Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:17, 1 ноября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали запрещенное действие с вещами соседей в подъезде

Юрист Гришаков: На вещи соседей у квартиры нужно жаловаться в управу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Трогать или уничтожать вещи соседей рядом с квартирой категорически воспрещается, это может привести к уголовной ответственности, но на такого жильца можно пожаловаться в местную администрацию. Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков.

«По поводу околодомового имущества, расположения и всего остального — это в управу района, то есть в местную администрацию», — сказал Гришаков.

При этом он подчеркнул, что трогать домовое имущество, где бы оно не находилось, нельзя, тем более, уничтожать или повреждать, так как это приведет к уголовной ответственности.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева сообщала, что жильцы многоквартирных домов не имеют права захламлять общедомовое пространство личными вещами. Общим пространством считаются в том числе коридоры, лестничные клетки, площадки и тамбуры. В случаях, когда вещей слишком много, речь идет не только о нарушении интересов соседей, но и о пожарной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США. Американские корабли уже подошли на расстояние удара

    У банков стало больше причин возвращать украденные мошенниками деньги

    Главного редактора URA.RU вызвали в суд

    В КНДР раскритиковали «несбыточную мечту» Южной Кореи

    Российские войска нанесли удар по полигону ВСУ под Львовом

    ВС России уничтожили бойцов спецназа ВСУ под Красноармейском

    Столицу Японии ждет дефицит электроэнергии

    В Европе предложили выплатить компенсацию России после конфликта на Украине

    Переехавший в Россию и ушедший на СВО многодетный американец обратился к Путину

    Мужчинам назвали необходимое для профилактики рака простаты количество секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости