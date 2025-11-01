Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:25, 1 ноября 2025Путешествия

Россиянам разрешили заселяться в отели по загранпаспорту

С 1 января россиянам разрешат заселяться в отели по водительскому удостоверению
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянам разрешили заселяться в отели по загранпаспорту, а с 1 января — по водительскому удостоверению. Об этом говорится в новом постановлении российского правительства.

Соответствующие изменения будут внесены в ряд нормативных актов, которые касаются постановки граждан на регистрационный учет. В тексте документа говорится, что решение позволит упростить заселение в гостиницы. «Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса», — уточняется в постановлении.

Ранее россиянам захотели запретить вписывать детей в загранпаспорта старого образца (пятилетние). Инициатива должна сократить количество ситуаций, когда недружественные страны отказывают несовершеннолетним российским туристам во въезде.

.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости