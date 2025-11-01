Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:38, 1 ноября 2025Путешествия

Россияне устроили забастовку и отказались заселяться в другие отели на Кубе из-за урагана

Перенаправленные в другие отели россияне на Кубе устроили забастовку
Елизавета Гринберг (редактор)

Российские туристы устроили забастовку и отказались заселяться в другие отели на Кубе, куда их перенаправили из-за урагана «Мелисса». Видео от постояльцев из России публикует Telegram-канал Baza.

По его данным, 30 октября самолет с российскими туристами не смог приземлиться в аэропорту провинции Ольгин из-за бушующей на острове стихии. Тогда борт был перенаправлен на курорт Варадеро. Россиян сначала пообещали довезти до их отелей в Ольгине на автобусах, но позже объявили, что им придется провести отпуск в местных гостиницах.

В итоге 25 россиян отвезли в отель Los Cactus, но 15 из них отказались от заселения и устроили забастовку возле ресепшена — они спят там уже третьи сутки, а также жалуются на нехватку еды и усталость. На опубликованных кадрах они объясняют, что хотят добиться заселения в оплаченные отели. Кроме того, они рассказали, что отель в Варадеро дешевый и грязный.

Ранее ураган «Мелисса» порушил отель Brisas Guardalavaca Hotel на Кубе, где отдыхали россияне. В тот день порывы ветра достигали 195 километров в час.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    Пьяный мужчина проходил с пулей в ноге несколько часов и не заметил ранения

    Гоблин словами «посмотрели как на дурачка» описал поездку Трампа в Азию

    Цель поездки главы ГУР МО Украины в Красноармейск раскрыли

    Махачев назвал трех желаемых спутников для участия в уличной драке

    Россияне устроили забастовку и отказались заселяться в другие отели на Кубе из-за урагана

    Назван самый результативный истребитель в мире

    Экс-премьер Украины заявил об уничтожении большинства украинских националистов

    Пашинян придумал название для Армении на один год

    В Москве раскрыли аферу с домами-иллюзиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости