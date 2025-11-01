Россиянин десять лет не мог устроиться на работу из-за родственника-уголовника

В Башкирии мужчина десять лет не мог устроиться на работу из-за родственника

В Башкирии мужчина десять лет не мог устроиться на работу из-за родственника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Причиной тому стало уголовное прошлое двоюродного брата россиянина. В 2007 году мужчина совершил кражу, а при задержании назвался именем родственника. Правоохранители не заметили разницы из-за внешнего сходства мужчин.

Когда спустя десять лет ничего не знавший об этом житель республики запросил справку об отсутствии судимости, история вскрылась. Все это время ему отказывали в трудоустройстве из-за данных об уголовном преследовании, оказавшихся недостоверными.

Ранее стало известно о жительнице Челябинска, у которой арестовали банковские счета из-за двойника в Краснодаре. Когда россиянка обратилась в налоговую службу с просьбой аннулировать задолженность, ей предложили решить вопрос в Краснодаре, приехав туда лично.