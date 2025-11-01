Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 1 ноября 2025Россия

Россиянин десять лет не мог устроиться на работу из-за родственника-уголовника

В Башкирии мужчина десять лет не мог устроиться на работу из-за родственника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Башкирии мужчина десять лет не мог устроиться на работу из-за родственника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Причиной тому стало уголовное прошлое двоюродного брата россиянина. В 2007 году мужчина совершил кражу, а при задержании назвался именем родственника. Правоохранители не заметили разницы из-за внешнего сходства мужчин.

Когда спустя десять лет ничего не знавший об этом житель республики запросил справку об отсутствии судимости, история вскрылась. Все это время ему отказывали в трудоустройстве из-за данных об уголовном преследовании, оказавшихся недостоверными.

Ранее стало известно о жительнице Челябинска, у которой арестовали банковские счета из-за двойника в Краснодаре. Когда россиянка обратилась в налоговую службу с просьбой аннулировать задолженность, ей предложили решить вопрос в Краснодаре, приехав туда лично.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли цель ГУР при отправке десанта под Красноармейск

    Тодоренко задумалась об интимной пластике

    Стало известно о решении большинства итальянских компаний не уходить из России

    Появились подробности о попавшей в ДТП с грузом для бойцов СВО матери 30 детей

    Автопрому Германии предрекли массовые сокращения

    Американский форвард клуба КХЛ назвал впечатлившие его блюда русской кухни

    В российском регионе бойца СВО похоронили через два года после смерти

    Россиянина по фамилии Кадыров оштрафовали

    Название «Орешника» объяснили

    У бывшего российского чиновника потребовали конфисковать имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости