Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 1 ноября 2025Россия

Россиянин едва не задушил 17-летнего юношу из-за шутки о костюме на Хеллоуин

Новосибирец едва не задушил 17-летнего юношу из-за шутки о костюме на Хеллоуин
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sohel_ctg / Shutterstock / Fotodom

Житель Новосибирска едва не задушил в баре 17-летнего юношу из-за шутки о его костюме на Хеллоуин. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

По сведениям российского издания, конфликт произошел между гостем вечеринки и одним из артистов. Посетитель также распылил в лицо оппонента перцовый баллончик.

Как отметил организатор мероприятия, на входе в бар гостей досматривали. Он не может понять, как мужчина пронес с собой перцовый баллончик.

В правоохранительных органах ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что пьяный житель Нелидово Тверской области ударил ногой в лицо женщину возле бара.

Очевидцы вместо того, чтобы помочь женщине, снимали происходящее на телефон и смеялись.

Еще раньше в Самаре на автобусной остановке мужчина избил жену с ребенком на руках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о попавших в окружение офицерах НАТО

    Россиянам захотели запретить вписывать детей в старые загранпаспорта

    Российский школьник попался при поджоге полицейских машин

    В России из цыганского поселка увезли в военкомат десятки человек

    Известный российский винодел заразился бешенством во время сна

    Каллас выступила с обвинением в адрес Китая

    Ироничная записка российских военных для дрона ВСУ попала на видео

    Впавший в кому после страшной аварии юморист раскрыл влияние ДТП на него

    Появилось видео пожара после удара России по газодобывающему объекту в Полтавской области

    Мантуров прокомментировал снижение товарооборота России и Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости