Россиянка описала Японию словами «девушки не считают нужным удалять волосы на теле»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Россиянка побывала в Японии и описала ее словами «девушки не считают нужным удалять волосы на теле». Своими наблюдениями путешественница поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, в этой азиатской стране ценится культ естественной внешности. Поэтому местные жительницы отращивают длинные волосы и не делают депиляцию в деликатных зонах. «Это не воспринимается, как неухоженность, напротив, считается красивым. Хотя, по-моему, это не эстетично», — отметила тревел-блогерша.

Также в стране распространена культура baby face, то есть детской внешности. Взрослые женщины стремятся выглядеть как подростки, ценят худобу, бледную кожу и часто носят вещи, напоминающие школьную форму. А детская невинность воспринимается в Японии как эталон красоты. «Мягкие черты, большие глаза, округлое лицо — именно таких девушек приглашают сниматься в рекламе и журналах, им платят больше всего денег», — рассказала россиянка.

Ранее блогерша описала жизнь немцев словами «ходят по квартире в уличной обуви». Также тревел-блогерша посоветовала соотечественникам брать с собой еду во время визита к жителям Германии, так как они привыкли угощать гостей только чаем.

.
