21:20, 1 ноября 2025Экономика

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

Жительница Саратова осталась без жилья и денег после разговора с мошенниками
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Жительница Саратова поговорила с мошенниками и лишилась жилья и денег. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону.

62-летней учительнице музыки позвонила неизвестная и представилась специалистом по обслуживанию домофонов. Собеседница попросила продиктовать код из СМС, что и сделала россиянка. После этого ей на почту пришло письмо о взломе аккаунта на «Госуслугах».

Когда женщина позвонила по указанному в письме номеру, то узнала, что якобы стала фигуранткой уголовного дела. Для снятия подозрений россиянке посоветовали перевести деньги на «государственный резервный счет». Несмотря на то что раньше учительница слышала о подобных схемах мошенников, она все равно в течение нескольких дней снимала и переводила деньги злоумышленникам. Позднее она продала квартиру и также отправила часть средств на указанные счета.

Общая сумма ущерба достигла 4,7 миллиона рублей. Остальные деньги перевести мошенникам не дала блокировка счета банковской системой. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее из-за мошенников жилья и денег лишилась жительница Калининграда. 46-летней женщине в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником службы финансового мониторинга. Собеседник запугал женщину, что ее сбережения пытаются похитить, и призвал перевести все деньги на «безопасный счет».

