Россиянка заявила в полицию на саму себя

В Дагестане мать заявила в полицию на саму себя, желая получить дважды выплаты
Анна Щербакова
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Дагестане мать заявила в полицию на саму себя, желая дважды получить выплаты на детей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

Россиянка заявила полицейским, что собиралась получить материнский капитал. Однако, по ее версии, деньги уже забрал кто-то другой. Женщина отметила, что якобы до этого потеряла паспорт.

Оперативники выяснили, что родительница сама ставила подписи в ведомостях. В отношении жительницы Дагестана возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что журналист Анастасия Кашеварова предложила штрафовать оставшихся без выплат жен бойцов специальной военной операции (СВО) с детьми.

Кроме того, блогер посчитала необходимым наделить мужчин правом вносить себя в свидетельство о рождении ребенка.

    Все новости