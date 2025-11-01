Россиянка заявила в полицию на саму себя

В Дагестане мать заявила в полицию на саму себя, желая получить дважды выплаты

В Дагестане мать заявила в полицию на саму себя, желая дважды получить выплаты на детей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

Россиянка заявила полицейским, что собиралась получить материнский капитал. Однако, по ее версии, деньги уже забрал кто-то другой. Женщина отметила, что якобы до этого потеряла паспорт.

Оперативники выяснили, что родительница сама ставила подписи в ведомостях. В отношении жительницы Дагестана возбудили уголовное дело.

