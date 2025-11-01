Россия
10:12, 1 ноября 2025Россия

Россиянки начали массово приобретать одну вещь осенью

Shot: Россиянки начали массово приобретать вибраторы осенью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Россиянки начали массово приобретать одну вещь этой осенью. По данным Telegram-канала «Shot Проверка», речь идет о вибраторах.

Как выяснило издание, спрос на вибраторы резко подскочил в октябре и побил все рекорды за год. Аналогичный пик продаж возникал прошлой осенью.

У жительниц России особой популярностью пользуются игрушки «с подогревом».

Специалисты объяснили подобный интерес сезонными психологическими изменениями. Холодная погода за окном отражается на биоритмах, уверены эксперты.

Девушки все больше стремятся к уединенному комфорту, чтобы поднять настроение, снизить стресс и восполнить дефицит близости, добавили психологи.

До этого сообщалось, что россиян предупредили об уголовной ответственности за секс в машине.

Юрист Дмитрий Славнов пояснил, что подобные игры могут относиться либо к категории мелкого хулиганства, либо квалифицироваться как более серьезное преступление — совершение развратных действий.

