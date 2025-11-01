Наука и техника
Раскрыты все характеристики Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 получит чип Exynos 2600 и не меньше двух камер
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ben Kriemann / Getty Images for Samsung

Новые смартфоны Samsung выйдут с OLED-дисплеями, получат не меньше двух камер и процессор Exynos 2600. Об этом сообщает издание Gadgets360 со ссылкой на известного инсайдера под ником Alchimist Leaks.

В конце октября Samsung призналась в разработке серии Galaxy S26. Инсайдер раскрыл почти все характеристики будущих моделей. Стартовой версией окажется Galaxy S26, который будет иметь 6,3-дюймовый OLED-экран, двойную камера с разрешением 50 мегапикселей и батарею емкостью 4300 миллиампер-часов.

Galaxy S26+ получит 6,7-дюймовый дисплей, к двойной камере 50 мегапикселей добавят телескопический сенсор разрешением 12 мегапикселей, также он выйдет с аккумулятором емкостью 4900 миллиампер-часов. Флагманский Galaxy S26 Ultra будет выделяться 6,9-дюймовым экраном, камерой с объективами разрешением 50, 50, 200 и 12 мегапикселей и батареей емкостью 5400 миллиампер-часов. Гаджет получит комплектный стилус.

Все модели серии — в зависимости от региона продаж — выйдут с процессором Exynos 2600 или Snapdragon 8 Gen 5 Elite.

Alchimist Leaks также рассказали, что Samsung окончательно отказалась от Galaxy S26 Edge. Вместо него она может представить еще более тонкий аппарат с 6,6-дюймовым дисплеем, чипом Exynos 2600 и двойной камерой разрешением 50 мегапикселей каждая.

Ранее стало известно, что корпорация Samsung задержала выход обновления Android 16 для своих смартфонов.

