Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:32, 29 октября 2025Наука и техника

Samsung не смогла обновить свои смартфоны

Samsung задержала выпуск Android 16 на Galaxy S25 из-за проблем
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung задержала выход обновления для своих смартфонов. Об этом сообщает известный инсайдер Тарун Ватс.

Ватс обратил внимание, что IT-гигант из Южной Кореи все еще не представил бета-версию прошивки One UI 8.5, основанной на Android 16, для телефонов серии Galaxy S25. По его информации, выход новой версии операционной системы (ОС) задержали из-за планов выпустить Galaxy S26+.

В конце октября инсайдеры рассказали, что компания Samsung резко передумала выпускать ультратонкий Galaxy S26 Edge из-за провала Galaxy S25 Edge на рынке. Чтобы заменить экспериментальный смартфон, фирме пришлось возобновить разработку Galaxy S26+, который ранее не хотели выпускать. Судя по всему, проблемы с One UI 8.5 каким-то образом связаны с изменившимися планами Samsung.

Журналисты издания Android Police также напомнили, что Samsung придется перенести выпуск Galaxy S26 с января на март. Вероятно, полноценный релиз Android 16 тоже состоится в начале 2026 года из-за желания производителя выпустить ОС вместе с новыми смартфонами.

Ранее стало известно, что смартфон Samsung Galaxy S25+ загорелся в руках владельца. В компании не объяснили причину инцидента, но компенсировали пользователю стоимость гаджета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Было, конечно, удивительно». Лавров отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

    Раскрыт ответ НАТО на наступление России

    Пленный солдат ВСУ заявил о нежелании возвращаться на Украину

    Правоохранители не усмотрели криминала в гибели соседа российского людоеда

    Временные ограничения сняли в шести аэропортах

    В Британии назвали безумием попытки Европы разжечь конфликт с Россией

    Российский блогер побывал в Гоа и описал курорт фразой «брезгливым не стоит лететь»

    Трамп захотел решить многие проблемы на встрече с Си Цзиньпином

    Трамп оценил возможность переизбрания на третий срок

    Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости