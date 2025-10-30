Samsung рассказала о Galaxy S26

Samsung заявила, что новые смартфоны Galaxy S26 произведут революцию

Корпорация Samsung впервые рассказала о новой серии смартфонов Galaxy S26. Об этом фирма заявила в ходе финансового отчета за третий квартал года.

О том, что IT-гигант готовится представить новое поколение смартфонов, заявил топ-менеджер Даниэль Араужо. Он отметил, что аппараты Samsung Galaxy S26 произведут революцию в пользовательском опыте. По мнению Араужо, это будет возможным благодаря искусственному интеллекту (ИИ) нового поколения, мощному процессору и новым камерам.

В компании отдельно рассказали своим акционерам, что новые телефоны получат первый процессор, созданный по двухнанометровому техпроцессу — Exynos 2600. Они будут использоваться в смартфонах для определенных регионов. Остальные — США, Китай, Япония — получат версии устройств с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Кроме того, в Samsung обратили внимание, что фирменные складные смартфоны продолжают пользоваться спросом на рынке.

Скорее всего, в линейку новых смартфонов войдут Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Анонс гаджетов состоится в первом квартале 2026 года.

Ранее инсайдеры рассказали, что Samsung представит в 2026 году складной флагман Galaxy Z Fold 8. Он получит минимальную складку на дисплее и комплектный стилус.