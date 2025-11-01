Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:46, 2 ноября 2025Спорт

«Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в коротком топе

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», опубликовала новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка снялась в обтягивающем коротком спортивном топе и леггинсах коричневого цвета. На Шмидт подписано более 5,4 миллиона человек.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции 4 по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил вторжением в Нигерию. Там угнетают христиан, а еще там очень много нефти

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в коротком топе

    Депутат сейма возмутился погашением Польшей долгов Украины

    Песков ответил на вопрос об оперативной встрече Путина и Трампа

    В российском регионе после атаки БПЛА пострадали два человека

    В России задумались об отмене обязательных тестов для детей мигрантов

    Российский регион подвергся массированной атаке беспилотников

    В Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине

    США нанесли смертоносный удар по судну в Карибском море

    В России оценили возможность удара «Орешником» по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости