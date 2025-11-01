Интернет и СМИ
Собчак заявила о пощечине для Трампа

Собчак назвала пощечиной для Трампа несостоявшуюся встречу с Ким Чен Ыном
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала пощечиной для президента США Дональда Трампа тот факт, что у политика не состоялась встреча с главой Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном. Об этом она заявила в обзоре новостей на YouTube.

«Для Трампа корейская часть его азиатского турне началась практически с пощечины. Он заявлял, что хочет встретиться с Ким Чен Ыном, но встречу, цитата, "не согласовали"», — сказала Собчак.

Журналистка также сочла переговоры Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином главным мировым событием недели.

Трамп ранее заявил, что не встретился с Ким Чен Ыном, поскольку они не смогли выбрать время. При этом президент США заверил, что у них очень хорошие отношения.

30 октября в южнокорейском Пусане состоялась встреча Трампа и Си Цзиньпина. Она продлилась 1 час 40 минут. По итогам переговоров стороны договорились о совместных уступках в торговом противостоянии. Кроме того, они обсудили конфликт на Украине.

    Все новости