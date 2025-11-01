Наука и техника
10:45, 1 ноября 2025

Спасатели Тихоокеанского флота отработали поиск спускаемого космического аппарата

Спасатели ТОФ и «Роскосмос» отработали поиск спускаемого космического аппарата
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Пресс-служба ТОФ / ТАСС

Спасатели Тихоокеанского флота (ТОФ) России и госкорпорация «Роскосмос» отработали поиск спускаемого космического аппарата. Об этом со ссылкой на ТОФ сообщает ТАСС.

Тактико-специальное учение проходило в акватории Японского моря. В мероприятии приняли участие, в частности, самолет Ан-26, спасательное буксирное судно Фотий Крылов и вертолет Ми-8.

В апреле 2024 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что в 2028-м с космодрома Восточный на тяжелой ракете «Ангара-А5» планируется запустить пилотируемый корабль.

В апреле 2023 года он же сообщил, что летные испытания перспективного пилотируемого корабля «Орел» будут увязаны с развертыванием перспективной Российской орбитальной станции.

