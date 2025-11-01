Силовые структуры
12:20, 1 ноября 2025Силовые структуры

Спор на российской парковке закончился переломом руки

В Саратове мужчина сломал водителю руку в споре о парковочном месте
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Саратове 53-летний мужчина избил местного жителя из-за спора о парковочном месте. Об этом «Ленте.ру» сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 27 июля горожанин ждал, пока освободится место на стоянке. Но неизвестные опередили его и припарковали свое авто. Потерпевший сделал замечание, на что пассажир отреагировал агрессивно и ударил его ногой по локтю.

Россиянин обратился в больницу, у него диагностировали закрытый перелом руки. Возбуждено дело по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Хулигана уже задержали, ему грозит до трех лет колонии.

Ранее в Москве 44-летний продавец на рынке на Каширском шоссе кинул табуретку в 42-летнюю коллегу.

