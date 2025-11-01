Стало известно о попытках протащить тему Украины в декларацию АТЭС

Некоторые страны попытались протащить тему Украины в итоговую декларацию АТЭС

Некоторые страны безуспешно пытались протащить тему Украины в итоговую декларацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил РИА Новости источник в российском МИД.

«Некоторые делегации, правительства которых настроены недружественно к России, попытались, как и в прошлом году, протащить в итоговую декларацию тему Украины. Но у них это не получилось», — сказал он.

По словам собеседника агентства, большая часть стран, занимающих конструктивную позицию, понимает, что тема Украины не имеет отношения к повестке саммита.

Ранее стало известно, что страны АТЭС не упомянули украинский конфликт в итоговой декларации саммита в Южной Корее.