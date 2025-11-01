В декларации АТЭС не упомянули Украину

Страны АТЭС не упомянули Украину в итоговой декларации саммита

Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не упомянули украинский конфликт в итоговой декларации саммита в Южной Корее. Документ опубликовало агентство Yonhap.

В рамках декларации лидеры АТЭС пришли к необходимости диверсифицировать свои источники энергии и признали важность природного газа и СПГ. Кроме того, они обратили внимание на влияние искусственного интеллекта на мировую экономику. При этом в документе не упоминается конфликт на Украине.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите АТЭС в южнокорейском Кенджу завуалированно предостерег страны от поддержки США.