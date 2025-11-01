Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:37, 1 ноября 2025Мир

В декларации АТЭС не упомянули Украину

Страны АТЭС не упомянули Украину в итоговой декларации саммита
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yonhap News Agency / Reuters

Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не упомянули украинский конфликт в итоговой декларации саммита в Южной Корее. Документ опубликовало агентство Yonhap.

В рамках декларации лидеры АТЭС пришли к необходимости диверсифицировать свои источники энергии и признали важность природного газа и СПГ. Кроме того, они обратили внимание на влияние искусственного интеллекта на мировую экономику. При этом в документе не упоминается конфликт на Украине.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите АТЭС в южнокорейском Кенджу завуалированно предостерег страны от поддержки США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о попавших в окружение офицерах НАТО

    Рыболовы поймали тунца рекордных размеров и тут же продали за 210 тысяч рублей

    Маркетплейсы отреагировали на претензии Набиуллиной к скидкам на площадках

    Дуров снялся полуобнаженным в костюме гладиатора

    Россиянам захотели запретить вписывать детей в старые загранпаспорта

    Российский школьник попался при поджоге полицейских машин

    В России из цыганского поселка увезли в военкомат десятки человек

    Известный российский винодел заразился бешенством во время сна

    Каллас выступила с обвинением в адрес Китая

    Ироничная записка российских военных для дрона ВСУ попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости