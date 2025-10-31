Мир
16:16, 31 октября 2025Мир

Си Цзиньпин завуалированно предостерег страны от поддержки США

NYT: Си Цзиньпин завуалированно предостерег участников АТЭС от поддержки США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ichiro Banno / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кенджу завуалированно предостерег страны от поддержки США. Об этом сообщает газета News York Times (NYT).

Китайский лидер призвал участников саммита «сопротивляться односторонним запугиваниям», косвенно предупредив не присоединяться к инициативе Соединенных Штатов по снижению мировой зависимости от китайских цепочек поставок.

По мнению политика, высказанному в отдельной речи перед руководителями предприятий, экономики АТЭС должны «выступать против протекционизма и не допустить возврата мира к законам джунглей».

Накануне Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер назвал встречу замечательной и заявил, что ему удалось достичь с главой Китая множества договоренностей. По его словам, были достигнуты соглашения о поставках редкоземельных металлов, закупках Китаем американских энергоресурсов, помощи Пекина в борьбе с незаконными поставками наркотических веществ в США и развитии торговли сельскохозяйственной продукцией.

