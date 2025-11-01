Наука и техника
09:00, 1 ноября 2025Наука и техника

Стало известно о разрушении тектонической плиты в Тихом океане

SA: Тектоническая плита Эксплорер распадается в глубинах Тихого океана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Изображение: Yarr65 / Shutterstock / Fotodom

Ученые зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты Эксплорер в глубинах Тихого океана. Соответствующее исследование опубликовали в журнале Science Advances.

Изучение границ четырех тектонических плит выявило, что плита Эксплорер распадается под собственным напряжением. По словам геологов, это этап естественного жизненного цикла зон субдукции, когда она одна плита «ныряет» под другую и обновляет земную кору.

Геолог Брэндон Шак из Университета штата Луизиана сравнил запуск зоны субдукции с попыткой толкнуть поезд в гору: по его словам, это требует огромных усилий. Однако этот процесс невозможно остановить без трагических последствий, похожих на крушение поезда.

Ранее сообщалось, что США грозит крупнейшее землетрясение из-за разлома тектонической плиты. Ученые опасаются, что землетрясение в зоне субдукции Каскадия, где тектоническая плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую плиту, «станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки».

