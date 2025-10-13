США предупредили об угрозе крупнейшего в истории землетрясения

США грозит крупнейшее землетрясение из-за разлома тектонической плиты, об этом предупредила газета The New York Times (NYT).

Ученые опасаются, что землетрясение в зоне субдукции Каскадия, где тектоническая плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую плиту, «станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки». Плита Хуан-де-Фука протянулась вдоль американских штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния.

Землетрясения в Каскадии могут также провоцировать подземные толчки в зоне разлома Сан-Андреас в Калифорнии, считают специалисты.

В конце августа в штате Невада, США, произошло землетрясение магнитудой 5,3, в 95 километрах от города Элко с населением 21 тысяча человек. Очаг залегал на глубине шесть километров.

