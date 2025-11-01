Сунувший голову под юбку мужчина оказался под угрозой семи лет тюрьмы

В Гонконге задержаны 61-летняя женщина и 63-летний мужчина, подозреваемые в непристойных действиях в общественном месте на пирсе. Об этом сообщает гонконгское издание The Standard.

Дело получило огласку после появления в соцсетях короткого видео. На кадрах, снятых на пирсе Чхёнчау, видно, как мужчина сидит на скамейке и держит руку под юбкой лежащей рядом женщины. Затем он сует под юбку и голову. Женщина не оказывает видимого сопротивления.

29 октября в полицию поступила жалоба. Женщину задержали в тот же день, мужчину — в четверг, 30 октября. Оба отпущены под залог и должны явиться в полицию в конце ноября. Им может грозить до семи лет лишения свободы за оскорбление общественной нравственности.

Ранее сообщалось, что в Таиланде юноша и девушка занялись сексом на мотоцикле на обочине оживленной дороги и вызвали скандал. Любовники совершили половой акт на глазах у прохожих и проезжавших мимо автомобилистов.