Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 24 октября 2025Из жизни

Молодые любовники занялись сексом на мотоцикле и вызвали скандал

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Amarin TV

В Таиланде юноша и девушка занялись сексом на мотоцикле на обочине оживленной дороги и вызвали скандал. Об этом пишет The Thaiger.

Молодых любовников снял на видео прохожий вечером 22 октября. Они остановили мотоцикл у обочины дороги, ведущей к мысу Промтеп, популярному среди туристов. Не обращая внимание на прохожих и проезжающие мимо автомобили, юноша и девушка занялись сексом прямо на сиденье мотоцикла.

Запись утех парочки попала в социальные сети и вызвала скандал. Местные жители потребовали поймать и наказать любовников за непристойное поведение в общественном месте. «Это не просто недопустимо, это незаконно. Если ничего не предпринимать, другие могут решить, что это приемлемое поведение», — написал один из комментаторов.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Как пишет The Thaiger, сейчас на мысе Промтеп проходит фестиваль вегетарианской еды, и посетителей там особенно много. Многие тайцы заявили, что инцидент отражает стремление некоторых людей привлекать к себе внимание провокационным трюками. При этом они уверены, что не понесут никакого наказания.

Полиция пока никак не отреагировала на появление ролика в сети.

Ранее в Таиланде мужчину и женщину застали во время секса в туалете для инвалидов на заправке. Из-за яркого освещения в кабинке туалета, действия любовников были отлично видны с улицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. Что известно о ЧП?

    Российский губернатор заявил о тяжелом дне и сообщил о 21 пострадавшем при атаках ВСУ

    Первые минуты после попадания дрона ВСУ в многоэтажку под Москвой попали на видео

    Молодые любовники занялись сексом на мотоцикле и вызвали скандал

    Бастрыкин заберет дело о стоившем жизни россиянам взрыве в Копейске

    На автостоянке в Москве сгорели четыре машины

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фигуру в обтягивающем топе

    Опубликованы кадры с места попадания дрона ВСУ в многоэтажку под Москвой

    Раскрыто участие главаря ОПС из 90-х в обмане бойцов СВО в российском аэропорту

    Стало известно о выборе Трампа из трех вариантов санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости