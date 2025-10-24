Молодые любовники занялись сексом на мотоцикле и вызвали скандал

В Таиланде юноша и девушка занялись сексом на мотоцикле на обочине оживленной дороги и вызвали скандал. Об этом пишет The Thaiger.

Молодых любовников снял на видео прохожий вечером 22 октября. Они остановили мотоцикл у обочины дороги, ведущей к мысу Промтеп, популярному среди туристов. Не обращая внимание на прохожих и проезжающие мимо автомобили, юноша и девушка занялись сексом прямо на сиденье мотоцикла.

Запись утех парочки попала в социальные сети и вызвала скандал. Местные жители потребовали поймать и наказать любовников за непристойное поведение в общественном месте. «Это не просто недопустимо, это незаконно. Если ничего не предпринимать, другие могут решить, что это приемлемое поведение», — написал один из комментаторов.

Как пишет The Thaiger, сейчас на мысе Промтеп проходит фестиваль вегетарианской еды, и посетителей там особенно много. Многие тайцы заявили, что инцидент отражает стремление некоторых людей привлекать к себе внимание провокационным трюками. При этом они уверены, что не понесут никакого наказания.

Полиция пока никак не отреагировала на появление ролика в сети.

Ранее в Таиланде мужчину и женщину застали во время секса в туалете для инвалидов на заправке. Из-за яркого освещения в кабинке туалета, действия любовников были отлично видны с улицы.