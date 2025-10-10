Любовники занялись сексом в туалете для инвалидов на глазах у свидетелей

В Таиланде мужчину и женщину застали во время секса в туалете для инвалидов на заправке. Об этом сообщает The Thaiger.

7 октября пользователь TikTok опубликовал на своем канале четыре ролика, которые снял на заправочной станции. На первом видео мужчина и женщина разговаривали около двери, ведущей в туалет для инвалидов. На трех других роликах видно, как они занимаются сексом внутри.

Как пишет The Thaiger, несмотря на то, что дверь туалета покрыта матовой пленкой, внутри всегда горит очень яркий свет, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями и пожилым. Благодаря этому посетители стоянки отлично видели, чем занимаются любовники внутри.

Несмотря на то, что ролики вскоре удалили за нарушение правил платформы, они успели стать вирусными. Мнения зрителей разделились. Одни посмеялись над незадачливой парочкой, другие потребовали наказать их. В Таиланде секс в общественном туалете карается штрафом в пять тысяч батов (12,5 тысячи рублей), однако неизвестно, удалось ли полиции найти нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Таиланде иностранная пара занялась сексом в море у пляжа. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано в соцсетях.