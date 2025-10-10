Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:01, 10 октября 2025Из жизни

Любовники занялись сексом в туалете для инвалидов на глазах у свидетелей

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: @user4609781679653 / TikTok

В Таиланде мужчину и женщину застали во время секса в туалете для инвалидов на заправке. Об этом сообщает The Thaiger.

7 октября пользователь TikTok опубликовал на своем канале четыре ролика, которые снял на заправочной станции. На первом видео мужчина и женщина разговаривали около двери, ведущей в туалет для инвалидов. На трех других роликах видно, как они занимаются сексом внутри.

Как пишет The Thaiger, несмотря на то, что дверь туалета покрыта матовой пленкой, внутри всегда горит очень яркий свет, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями и пожилым. Благодаря этому посетители стоянки отлично видели, чем занимаются любовники внутри.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Несмотря на то, что ролики вскоре удалили за нарушение правил платформы, они успели стать вирусными. Мнения зрителей разделились. Одни посмеялись над незадачливой парочкой, другие потребовали наказать их. В Таиланде секс в общественном туалете карается штрафом в пять тысяч батов (12,5 тысячи рублей), однако неизвестно, удалось ли полиции найти нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Таиланде иностранная пара занялась сексом в море у пляжа. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано в соцсетях.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    В Бундестаге рассказали о главной помехе в борьбе с дронами в Германии

    Первый удар гибрида ракеты и бомбы по Днепру сняли на видео

    Земфира сохранила права на сотни своих песен в России

    Марочко рассказал об отводе командования ВСУ из Северска

    Ушедший из России технологический гигант зарегистрировал в стране товарный знак

    Любовники занялись сексом в туалете для инвалидов на глазах у свидетелей

    46-летняя Кейт Хадсон опубликовала откровенное фото перед выходом в свет

    Парам подсказали необычный способ заниматься сексом

    В российском городе задержали сбившего людей на остановке водителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости