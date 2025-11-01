Трамп заявил о проблемах с выплатой талонов на питание американцам

Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство США не сможет в срок выплатить талоны питания американцам на фоне шатдауна. Об этом пишет РИА Новости.

Политик рассказал о проблемах с выплатой талонов. Он попросил суд разъяснить, как Белый дом может законно продлить финансирование талонов питания и выразил надежду на оперативный ответ.

«Даже если мы получим немедленные разъяснения, к сожалению, (выплата талонов — примечание "Ленты.ру") будет задержана, пока штаты будут выделять средства», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что миллионы американцев могут остаться без талонов на еду. 42 миллиона жителей США рискуют лишиться продовольственной помощи уже в ноябре.