Выросло число жертв ДТП с трамваем и маршрутками в Туле

Минздрав Тульской области: Число жертв ДТП с трамваем выросло до пяти

Число жертв ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло с четырех до пяти человек. Об этом сообщает Минздрав региона в Telegram.

Как рассказали медики, еще десять пострадавших в аварии остаются в медучреждениях Тульской области.

«Из них четыре человека находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шесть — в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в Минздраве.

Как сообщалось ранее, 31 октября на мосту в Туле столкнулись трамвай, две пассажирские «Газели» и один легковой автомобиль. Пострадали 25 человек. Предварительно причиной ДТП назвали сход трамвая с рельсов. Момент аварии попал на видео.