Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:21, 1 ноября 2025Россия

Выросло число жертв ДТП с трамваем и маршрутками в Туле

Минздрав Тульской области: Число жертв ДТП с трамваем выросло до пяти
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Шершнев / ТАСС

Число жертв ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло с четырех до пяти человек. Об этом сообщает Минздрав региона в Telegram.

Как рассказали медики, еще десять пострадавших в аварии остаются в медучреждениях Тульской области.

«Из них четыре человека находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шесть — в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в Минздраве.

Как сообщалось ранее, 31 октября на мосту в Туле столкнулись трамвай, две пассажирские «Газели» и один легковой автомобиль. Пострадали 25 человек. Предварительно причиной ДТП назвали сход трамвая с рельсов. Момент аварии попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о попавших в окружение офицерах НАТО

    Рыболовы поймали тунца рекордных размеров и тут же продали за 210 тысяч рублей

    Маркетплейсы отреагировали на претензии Набиуллиной к скидкам на площадках

    Дуров снялся полуобнаженным в костюме гладиатора

    Россиянам захотели запретить вписывать детей в старые загранпаспорта

    Российский школьник попался при поджоге полицейских машин

    В России из цыганского поселка увезли в военкомат десятки человек

    Известный российский винодел заразился бешенством во время сна

    Каллас выступила с обвинением в адрес Китая

    Ироничная записка российских военных для дрона ВСУ попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости