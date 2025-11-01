Турецкого арбитра дисквалифицировали за 18 тысяч ставок на спорт

Дисциплинарный совет по профессиональному футболу Федерации футбола Турции дисквалифицировал судей, уличенных в ставках на спорт. Об этом сообщает CNN Türk.

Отмечается, что один из арбитров сделал 18 227 ставок. В ходе расследования также выяснилось, что 42 судьи сделали более тысячи ставок каждый. Всего, по данным федерации, более половины судей имеют счета в букмекерских конторах, при этом 152 арбитра активно делали ставки в последние пять лет.

Дисциплинарный совет отстранил судей на сроки от 8 до 12 месяцев. Расследование в отношении некоторых арбитров продолжается.

Правила Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещают судьям делать ставки. Нарушителям грозят санкции вплоть до пожизненной дисквалификации и уголовного преследования.