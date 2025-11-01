Ироничная записка российских военных для дрона ВСУ попала на видео

Российские военные оставили записку пытавшимся подорвать их генератор бойцам ВСУ

Российские военные оставили ироничное послание пытавшимся подорвать их генератор бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Записка попала на видео, кадры публикует издание Anna news в Telegram.

Как рассказали авторы послания, ВСУ послали на уничтожение дизельного генератора два дрона. Первый попытался атаковать объект, однако не разорвался. Когда к генератору подлетел второй дрон, оказалось, что российские военные уже перенесли устройство на новое место, и в укрытии было пусто. В итоге второй украинский беспилотник запечатлел записку, содержавшую нецензурное обращение к противнику, суть которого заключалась в торжестве над ошибкой ВСУ.

«** вам», — говорилось в записке.

