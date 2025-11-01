Тысячи нелегалов решили выдворить из российского региона после операции МВД

В Подмосковье выдворят более 4,3 тысяч иностранцев после операции «Нелегал». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» было пресечено 15 705 административных правонарушений и преступлений в сфере миграции.

За нарушение режима пребывания в России составлено более десяти тысяч протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности свыше 2,1 тысяч административных протоколов. Также возбуждено 748 уголовных дел.

Судебные органы вынесли свыше 4,3 тысяч решений о выдворении иностранных граждан за пределы России.

