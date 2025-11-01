Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:53, 1 ноября 2025Силовые структуры

Тысячи нелегалов решили выдворить из российского региона после операции МВД

В Подмосковье выдворят более 4,3 тысяч иностранцев после операции «Нелегал»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье выдворят более 4,3 тысяч иностранцев после операции «Нелегал». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» было пресечено 15 705 административных правонарушений и преступлений в сфере миграции.

За нарушение режима пребывания в России составлено более десяти тысяч протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности свыше 2,1 тысяч административных протоколов. Также возбуждено 748 уголовных дел.

Судебные органы вынесли свыше 4,3 тысяч решений о выдворении иностранных граждан за пределы России.

Ранее сообщалось, что в России из цыганского поселка увезли в военкомат десятки человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    В России появились часы с eSIM. Как они помогут в путешествиях и на работе?

    Наследник из царской России получил в одной стране виллу за миллиарды долларов

    Увеличение денежной массы в экономике России опровергли

    Россиянин выиграл в лотерее 10 миллионов рублей

    Москвичам пообещали ненормальную погоду

    В России бодибилдер в одних плавках выступил на Дне народного единства и попал на видео

    Россиянке удалось вернуть с Филиппин трех внуков

    Российский «КУБ» «подружили» с разведывательным «СКАТом»

    Шэрон Стоун защитила скандальное видео Сидни Суини с джинсами фразой «трудно быть горячей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости