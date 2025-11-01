В России из цыганского поселка увезли в военкомат десятки человек

Из цыганского поселка Плеханово в Тульской области увезли в военкомат десятки человек после масштабного рейда силовиков. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В ходе крупного оперативного мероприятия в военкомат доставили 35 человек, также российские правоохранители изъяли около одного миллиона рублей и арестовали пять машин.

В 43 домах за неуплаты отключили электричество. Кроме того, были составлены 24 акта об аресте имущества за неуплату штрафов ГИБДД и налогов.

До этого стало известно, что в Ростовской области мужчина заявил, что был рабом на ферме с надзирателями.

Россиянин поведал, что к принудительному труду было привлечено около 20 человек, за которыми следили. Как утверждает он, отказывающихся работать жестоко избивали.

Волонтеры отправились к названному мужчиной месту. В плохо предназначенном для проживания помещении они обнаружили 17 граждан.