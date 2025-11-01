Спорт
20:54, 1 ноября 2025Спорт

Украинские спортсменки не отказались от фото с россиянкой на пьедестале

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Украинские роллер-фристайлистки Мария Погуляка и София Китайгора сфотографировались с россиянкой Анной Кукушкиной на пьедестале во время чемпионата Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Кукушкина получила серебряную награду в дисциплине слайды, победу одержала Погуляка, бронзу получила Китайгора. На пьедестале спортсменки не отказались от совместной фотографии, которая была опубликована на странице европейского отделения Международной федерации роллер-спорта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Турнир проходит с 30 октября по 2 ноября в итальянском городе Ананьи. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что украинская спортсменка Алина Дадерко отказалась фотографироваться с россиянкой Полиной Павлович на пьедестале юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Сразу после исполнения гимна Украины Дадерко сошла с пьедестала и покинула площадку.

