Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:47, 1 ноября 2025Спорт

Украинская спортсменка отказалась фотографироваться с россиянкой на пьедестале

Украинская тяжелоатлетка Дадерко отказалась от фото с россиянкой Павлович
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Украинская спортсменка Алина Дадерко отказалась фотографироваться с россиянкой Полиной Павлович на пьедестале юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Албании. Об этом сообщает ТАСС.

Павлович заняла третье место в весовой категории до 63 кг, Дадерко стала серебряным призером, а победу одержала спортсменка из Албании Экиледа Царья. После исполнения гимна Украины Дадерко сошла с пьедестала и покинула площадку, тем самым отказавшись от участия в совместной фотосессии с призерами.

Ранее сообщалось, что украинская гимнастка Таисия Онофрийчук отказалась фотографироваться с экс-россиянкой и белоруской на церемонии награждения этапа Кубка мира в Баку. После награждения украинка отказалась фотографироваться с призерами и ушла с подиума.

Чемпионат Европы проходит с 26 октября по 3 ноября в албанском Дурресе. Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон одобрил поставку Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Теперь решение за Трампом

    Медведев помог подняться упавшему во время матча сопернику

    Кара Делевинь показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Российский посол высказался о передаче Канадой российского Ан-124 Украине

    За три часа над Россией уничтожили почти 40 беспилотников

    Корабли США подошли к Венесуэле на расстояние удара

    Украинская спортсменка отказалась фотографироваться с россиянкой на пьедестале

    В России предупредили о сроках оплаты имущественных налогов

    Дом чемпиона НБА обокрали во время матча с его участием

    У преследующего Землю «инопланетного зонда» нашли связи с Советским Союзом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости