Украинская спортсменка отказалась фотографироваться с россиянкой на пьедестале

Украинская тяжелоатлетка Дадерко отказалась от фото с россиянкой Павлович

Украинская спортсменка Алина Дадерко отказалась фотографироваться с россиянкой Полиной Павлович на пьедестале юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Албании. Об этом сообщает ТАСС.

Павлович заняла третье место в весовой категории до 63 кг, Дадерко стала серебряным призером, а победу одержала спортсменка из Албании Экиледа Царья. После исполнения гимна Украины Дадерко сошла с пьедестала и покинула площадку, тем самым отказавшись от участия в совместной фотосессии с призерами.

Ранее сообщалось, что украинская гимнастка Таисия Онофрийчук отказалась фотографироваться с экс-россиянкой и белоруской на церемонии награждения этапа Кубка мира в Баку. После награждения украинка отказалась фотографироваться с призерами и ушла с подиума.

Чемпионат Европы проходит с 26 октября по 3 ноября в албанском Дурресе. Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в нейтральном статусе.