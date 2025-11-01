Россия
Уволивший с матом подчиненного российский губернатор потребовал повысить культуру общения

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, уволивший с матом подчиненного, экс-главу Кинельского района Юрия Жидкова, потребовал повысить культуру общения чиновников с населением. С такой инициативой он выступил в ходе заседания регионального правительства, которое транслировалось во «ВКонтакте».

На заседании российский губернатор обратил внимание на то, что вопросы хамства не раз поднимались в стенах администрации.

«Это очень сложно отрегулировать нормативно, хотя есть соответствующие кодексы этики», — отметил Федорищев.

Он распорядился проанализировать и дать предложения, чтобы перевести сотрудников «в более корректную и правильную форму обращения с гражданами».

До этого сообщалось, что губернатор Федорищев записал рэп. Текст композиции посвящен Самарской области.

