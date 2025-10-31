Россия
11:36, 31 октября 2025Россия

Российский губернатор записал рэп

Глава Самарской области Федорищев записал рэп
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев записал рэп. Фрагмент трека опубликовал в Telegram журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Текст композиции посвящен Самарской области. «Этот кружок для вас, родные», — говорит Федорищев в одной из строк.

Ранее Федорищев также записывал рэп собственного сочинения. «Тебя согреют шарф и теплые звонки из дома, ветер перемен опять поднимет вопрос, где мы и кто мы. Не все так просто и легко, как могло бы казаться, но если солнце зашло, то звезды не дадут потеряться», — гласят строчки песни «Начало сезона».

Ранее рэп исполнил глава еще одного российского региона — губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он зачитал несколько строк на английском языке, стоя на сцене. На видео он также показал «вертушку» — удар ногой с разворота под аплодисменты зрителей.

