Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:13, 1 ноября 2025Мир

В Британии оценили публикации СМИ о преследовании Зеленским политических оппонентов

Прауд: На Западе больше не могут скрыть преследование Зеленским оппонентов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Западные СМИ больше не могут игнорировать слишком очевидное преследование политических оппонентов президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким наблюдением в соцсети X поделился британский дипломат Ян Прауд.

Комментарий Прауда последовал за публикацией газеты Politico об использовании Банковой правовых санкций для запугивания политических противников действующего украинского лидера. «Даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского (так долго молчавшие, когда это было всем очевидно)?» — написал он.

Ранее издание Politico со ссылкой на украинский источник сообщило, что руководители энергетических компаний Украины опасаются, что судебное преследование бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого может быть частью тактики поиска козла отпущения. По его словам, в некоторых частях страны не будет электричества до весны. Поэтому власти Украины ищут, кого обвинить в случившемся, так как недовольство среди граждан растет, заключил собеседник издания.

28 октября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало Кудрицкого. Он был известен своей критикой властей страны за ситуацию с энергетикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    В России появились часы с eSIM. Как они помогут в путешествиях и на работе?

    Наследник из царской России получил в одной стране виллу за миллиарды долларов

    Увеличение денежной массы в экономике России опровергли

    Россиянин выиграл в лотерее 10 миллионов рублей

    Москвичам пообещали ненормальную погоду

    В России бодибилдер в одних плавках выступил на Дне народного единства и попал на видео

    Россиянке удалось вернуть с Филиппин трех внуков

    Российский «КУБ» «подружили» с разведывательным «СКАТом»

    Шэрон Стоун защитила скандальное видео Сидни Суини с джинсами фразой «трудно быть горячей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости