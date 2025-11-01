Прауд: На Западе больше не могут скрыть преследование Зеленским оппонентов

Западные СМИ больше не могут игнорировать слишком очевидное преследование политических оппонентов президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким наблюдением в соцсети X поделился британский дипломат Ян Прауд.

Комментарий Прауда последовал за публикацией газеты Politico об использовании Банковой правовых санкций для запугивания политических противников действующего украинского лидера. «Даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского (так долго молчавшие, когда это было всем очевидно)?» — написал он.

Ранее издание Politico со ссылкой на украинский источник сообщило, что руководители энергетических компаний Украины опасаются, что судебное преследование бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого может быть частью тактики поиска козла отпущения. По его словам, в некоторых частях страны не будет электричества до весны. Поэтому власти Украины ищут, кого обвинить в случившемся, так как недовольство среди граждан растет, заключил собеседник издания.

28 октября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало Кудрицкого. Он был известен своей критикой властей страны за ситуацию с энергетикой.