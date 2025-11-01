Мир
В Европе предложили выплатить компенсацию России после конфликта на Украине

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Россия может потребовать у Европы компенсацию за финансирование Украины после окончания конфликта. С таким мнением выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Эта война полностью спровоцирована и организована Западом. В действительности, Россия никогда бы не начала спецоперацию на Украине, если бы Минские соглашения соблюдались.(...) Россия также могла бы потребовать от Европы 200 миллиардов евро в качестве компенсации, поскольку мы продолжаем финансировать войну против них», — написал политик.

По его словам, Европейский союз в контексте украинского конфликта продолжает вести себя так, будто он морально превосходит других. Политик добавил, что до тех пор, пока европейцы не перестанут быть высокомерными, мира на Украине достичь не удастся.

Ранее сообщалось, что страны Европы и Украина разрабатывают план из 12 пунктов по урегулированию конфликта. Одним из них является постепенное снятие санкций с России. При этом размораживание российских активов предполагается только в случае участия Москвы в восстановлении украинской экономики.

