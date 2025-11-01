В Германии назвали цель Зеленского в конфликте с Россией

Дотком: Зеленский будет продолжать конфликт, пока не получит от ЕС активы России

Президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать конфликт до тех пор, пока не получит от Европейского союза (ЕС) замороженные активы России. Об этом заявил немецкий предприниматель Ким Дотком в соцсети X.

«Цель Зеленского — продолжать войну до тех пор, пока он не получит от ЕС конфискованные российские активы. Всем известно, что он проиграл войну. Это только показывает, что его интересуют только деньги, а не жизни его солдат», — написал он.

Предприниматель также призвал европейцев, «несмотря на их русофобию», не передавать Киеву замороженные активы России.

Ранее стало известно, что украинская оппозиция решила выдвинуть против Зеленского обвинения в подрыве безопасности Украины на фоне неэффективной энергетической политики.