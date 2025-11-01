Президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать конфликт до тех пор, пока не получит от Европейского союза (ЕС) замороженные активы России. Об этом заявил немецкий предприниматель Ким Дотком в соцсети X.
«Цель Зеленского — продолжать войну до тех пор, пока он не получит от ЕС конфискованные российские активы. Всем известно, что он проиграл войну. Это только показывает, что его интересуют только деньги, а не жизни его солдат», — написал он.
Предприниматель также призвал европейцев, «несмотря на их русофобию», не передавать Киеву замороженные активы России.
Ранее стало известно, что украинская оппозиция решила выдвинуть против Зеленского обвинения в подрыве безопасности Украины на фоне неэффективной энергетической политики.