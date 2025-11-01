Politico: Оппозиция решила обвинить Зеленского в подрыве безопасности Украины

Украинская оппозиция решила выдвинуть против лидера страны Владимира Зеленского обвинения в подрыве безопасности Украины на фоне неэффективной энергетической политики, пишет журнал Politico со ссылкой на источник.

По мнению оппозиционных сил, украинский глава должен был не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления. «Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности», — говорится в статье

Автор напомнил, что Зеленского неоднократно критиковали за неэффективные решения.

Ранее Зеленского обвинили в поиске козла отпущения из-за ударов по энергетике.