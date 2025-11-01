Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:52, 1 ноября 2025Бывший СССР

В Раде объяснили ростом протестных настроений на Украине инцидент в Одессе

Дмитрук: Погоня со стрельбой в Одессе говорит о росте протестных настроений
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Погоня со стрельбой в Одессе, когда водитель грузовика не остановился на посту военкомов, говорит о росте протестных настроений на Украине. Так инцидент объяснил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Сопротивление народа власти началось уже давно. (...) И то, что происходит сегодня, — это протест, это сопротивление, сопровождающееся инстинктом самосохранения», — заявил парламентарий.

Он отметил, что даже если водителя грузовика отправят на фронт, то он найдет способ, чтобы сбежать.

Ранее Дмитрук заявил, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация на поле боя. По его словам, мобилизация в стране провалилась, а фронт «пустеет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона

    Телеведущий призвал «врезать» ему после серьезной ошибки в эфире

    Откровенный образ 51-летней российской телеведущей раскритиковали в сети

    Британский каноист выложил секс-видео и поплатился за это

    Виновника резонансного ДТП вновь отказались брать под стражу в российском городе

    В Москве завершили расследование дела Митрошиной

    В Windows сломался «Диспетчер задач»

    Диетолог назвала вызывающие отеки продукты

    Иностранный лидер прибудет в США с визитом

    Появились подробности о пропавшей в стране Азии россиянке с психическим расстройством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости