В Раде объяснили ростом протестных настроений на Украине инцидент в Одессе

Дмитрук: Погоня со стрельбой в Одессе говорит о росте протестных настроений

Погоня со стрельбой в Одессе, когда водитель грузовика не остановился на посту военкомов, говорит о росте протестных настроений на Украине. Так инцидент объяснил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Сопротивление народа власти началось уже давно. (...) И то, что происходит сегодня, — это протест, это сопротивление, сопровождающееся инстинктом самосохранения», — заявил парламентарий.

Он отметил, что даже если водителя грузовика отправят на фронт, то он найдет способ, чтобы сбежать.

Ранее Дмитрук заявил, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация на поле боя. По его словам, мобилизация в стране провалилась, а фронт «пустеет».