В России предложили по-разному проверять на знание языка детей мигрантов и беженцев

Тестировать детей мигрантов и беженцев на знание русского языка необходимо по-разному. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по добровольчеству и молодежной политике Павел Савчук во время сессии на форуме «Сообщество».

По его словам, дети мигрантов вместе с родителями готовятся к приезду в Россию, тогда как у беженцев такой возможности нет.

«Здесь нужен дифференцированный подход, чтобы у нас не было проблемы с ростом числа детей, не посещающих школы», — пояснил Савчук.

28 октября в Государственную Думу внесли законопроект, позволяющий освободить от теста по русскому языку некоторых детей мигрантов. Авторы документа отметили, что обязательное тестирование для тех детей, для кого русский является единственным родным языком, не имеет практического смысла.